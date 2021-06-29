Скандальний забудовник погодився знизити висоту 10-поверхового офісу у Львові

У Львівській міськраді кажуть, що домовилися, аби скандальний забудовник 10-поверхового офісного центру на вул. Ржегоржа, 21 знизив поверховість. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті містобудування.

Як кажуть посадовці, забудовник 10-поверхового офісного центру на вул. Ржегоржа, 21, що біля проспекту Чорновола, нібито погодився знизити висоту будівлі до 4 поверхів.

«У Львівській міськраді переконали забудовника піти на конструктивний компроміс і таки зменшити поверховість – зараз мова йде про 4 поверхи офісів. Плюс на перших двох поверхах буде торговий центр і, що важливо для цього мікрорайону, дитячий центр дозвілля. Наголосимо: жодного житла тут не буде», – йдеться у повідомленні департаменту містобудування.

Водночас у мерії наполягають на тому, аби забудовник обговорив оновлений проєкт із місцевими мешканцями і досяг із ними порозуміння.

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Нагадаємо, що історія зі скандальним будівництвом на вул. Ржегоржа, 21 тягнеться ще з 2017 року. Тоді містобудівні умови та обмеження мерія видала на офісний центр висотою 14 м, а саму земельну ділянку продала на аукціоні майже за 2,5 млн грн. Ділянка належать до житлової та громадської забудови, її цільове призначення– для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

У 2018 році виконавчий комітет Львівської міськради видав на цей об’єкт нові містобудівні умови та обмеження, їх отримала Галина Мазур. Як пишуть «Наші гроші.Львів», у документі висоту офісів збільшили вже до 35 м, а відсоток забудови ділянки – до 93%.

Через такі нові параметри проти виступили місцеві мешканці, які вважали, що висотна будівля заступить сусідні низькоповерхові будинки, а через малу відстань між будинками не зможе проїхати пожежна машина. У жовтні 2018 року мер Львова Андрій Садовий пообіцяв їм скасувати це рішення виконкому.

Пізніше замовниця містобудівних умов та обмежень Галина Мазур подала в суд на виконавчий комітет. Основною претензією жінки було те, що без належно оформлених містобудівних умов та обмежень вона не може розпочати будівництво. У листопаді 2019 року Галина Мазур звернулася до виконавчого комітету по їхню копію, однак їй відповіли, що документу немає.

Суд визнав, що своїми діями виконавчий комітет порушив ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Оскільки на засіданні виконком підтримав видачу цих містобудівних умов та обмежень, то міський голова повинен був їх підписати та завершити процедуру оформлення.

Згідно з містобудівним розрахунком, на вул. Ржегоржа, 21 планували звести 10-поверхову офісну будівлю. На першому та другому поверхах будуть торгові приміщення та центр дитячого дозвілля. На третьому поверсі − актовий зал, лоббі-бар, кімната для переговорів, хол, вбиральні та приміщення адміністрації будівлі. Решта будівлі, окрім останнього технічного поверху, передбачена для офісів.

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