Неподалік Самбора не розминулись два авто. Одного з водіїв довелося «вирізати» з салону

На трасі Східниця – Пісочна внаслідок автозіткнення постраждали водій та його пасажир. Аби витягнути травмованого керманича, рятувальника довелося його «вирізати» зі салону. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у понеділок ввечері, 28 червня, о 23:48 год. на території села Селець, що неподалік Самбора. Тут на трасі Східниця – Пісочна зіткнулись автомобілі Ford Kuga та Opel Veсtra.

Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир Opel Veсtra. Аби передати травмованого керманича медикам, на місце викликали надзвичайників, які взялися деблоковувати чоловіка зі салону за допомогою допомогою шанцевого інструменту.

Обох постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували.

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Наразі всі обставини події та причина виникнення автопригоди встановлюються.

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Фото: ДСНС