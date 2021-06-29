На Львівщині поліцейські затримали наркоторговця

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у збуті «амфетаміну» та «канабісу». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, 36-річного мешканця одного із сіл Львівського району, який був раніше судимий за злочини, пов’язані з наркотиками, затримали 26 червня під час збуту «амфетаміну» та «канабісу».

«Під час обшуку затриманого правоохоронці виявили та вилучили речовину, схожу на наркотичний засіб «канабіс» вагою близько 1,5 кілограма. Гроші та інші речові докази причетності вилучено та скеровано на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні

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Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Фото: Поліція Львівщини

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