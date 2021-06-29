Львів’ян запрошують на «Молодвіж 2021». Про що говоритимуть цьогоріч

Четвертий молодіжний івент «Молодвіж 2021» відбудеться у Львові протягом 4-5 вересня на території !FESTrepublic у форматі 24-годинного заходу. Уже традиційно, захід буде повністю безкоштовним. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

На молодь чекають як і традиційні освітні лекції, дискусії, виступи улюблених виконавців та нічні активності, так і нові формати та цікаві локації, як-от кімната, де можна буде дати волю емоціям чи тиха вечірка.

«Четвертий «Молодвіж» присвячений темі вираження і формування українського молодіжного голосу. На заході будуть багато говорити: про те, що «на часі», про те, що звикли замовчувати, і про те, чого не можемо добитися навіть криком», – розповідають організатори.

Реклама партнерів

Цьогоріч захід матиме п’ять напрямків:

мовчи або ні – це наративи, про які ти мовчиш, але думаєш щодня.

шепочи або ні – це розмови, від яких ти червонієш вночі на кухні.

говори або ні – це про сьогодення, яке формує твоє майбутнє

кричи або ні – це про байдужість, яка вбиває

реви або ні – це про максимально правильний прояв твоїх емоцій

Реєстрація учасників відбуватиметься за допомогою Telegram-бота, а сам захід – з дотриманням усіх необхідних карантинних вимог: маски, антисептики, перевірка температури та обмежена кількість людей на території.

Про всі деталі можна дізнатися у соцмережах заходу: у Facebook та Instagram.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР