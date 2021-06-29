ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на «Молодвіж 2021». Про що говоритимуть цьогоріч

Ольга Денисяка

|

Четвертий молодіжний івент «Молодвіж 2021» відбудеться у Львові протягом 4-5 вересня на території !FESTrepublic у форматі 24-годинного заходу. Уже традиційно, захід буде повністю безкоштовним. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

На молодь чекають як і традиційні освітні лекції, дискусії, виступи улюблених виконавців та нічні активності, так і нові формати та цікаві локації, як-от кімната, де можна буде дати волю емоціям чи тиха вечірка.

«Четвертий «Молодвіж» присвячений темі вираження і формування українського молодіжного голосу. На заході будуть багато говорити: про те, що «на часі», про те, що звикли замовчувати, і про те, чого не можемо добитися навіть криком», – розповідають організатори.

Реклама партнерів

Цьогоріч захід матиме п’ять напрямків:

  • мовчи або ні – це наративи, про які ти мовчиш, але думаєш щодня.
  • шепочи або ні – це розмови, від яких ти червонієш вночі на кухні.
  • говори або ні – це про сьогодення, яке формує твоє майбутнє
  • кричи або ні – це про байдужість, яка вбиває
  • реви або ні – це про максимально правильний прояв твоїх емоцій

Реєстрація учасників відбуватиметься за допомогою Telegram-бота, а сам захід – з дотриманням усіх необхідних карантинних вимог: маски, антисептики, перевірка температури та обмежена кількість людей на території.

Про всі деталі можна дізнатися у соцмережах заходу: у Facebook та Instagram.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів