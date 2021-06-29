До Дня Незалежності молоді вчителі можуть отримати премії

Міжнародна молодіжна організація AIESEC з нагоди Дня Незалежності України відзначить найкращих молодих вчителів у межах Global Teacher Prize Ukraine. Педагоги, які народились в незалежній Україні, можуть подавати заявку на отримання премії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Цьогоріч AIESEC і Global Teacher Prize Ukraine хочуть відзначити вчителів у віці від 20 до 29 років, які також:

знають англійську на рівні B2 і вище;

працюють із дітьми рік і більше;

мають філологічну, педагогічну або психологічну освіту.

«Існує стереотип, що вчитель – це хтось під 60, із горою досвіду та вмінням бездоганно тримати дисципліну. Але ми хочемо показати, що вчителі зараз різні – і це класно. AIESEC як молодіжна організація вирішила відзначити саме тих педагогів, яким ще немає 30. По-перше, щоб показати, що такі є. А по-друге, ми віримо, що багато з таких учителів уміють по-схожому з дітьми дивитися та досліджувати світ, бути на одній хвилі з класом – і це треба цінувати», – розповіла голова відділу подій та зв’язків із громадськістю AIESEC в Україні Вікторія Петровська.

Переможець або переможниця поїде на безкоштовне стажування за напрямом «Global Teacher».

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Подати заявки можна за цим посиланням.

Global Teacher – це професійні оплачувані стажування за кордоном для викладачів. Вони тривають від 2 до 18 місяців і дають можливість педагогам отримати досвід роботи в країнах з абсолютно іншими культурними реаліями.

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