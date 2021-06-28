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Понад 400 українців утримують у концтаборах і катівнях РФ та окупованих територій, – Денісова

Вероніка Рой

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У Росії та на окупованих нею українських територіях у неволі перебувають 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовці та 30 жінок. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла 28 червня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції, передає Львівський портал.

«На жаль, держава не може гарантувати наразі додержання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, який викорінює не лише українське, а й людську гідність. 405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах та катівнях РФ та на окупованих територіях», – зазначила Людмила Денісова.

За словами уповноваженої з прав людини, імена усіх утримуваних Росією українців їй відомі.

«Окупант відібрав у цих бранців їх право на свободу, особисту недоторканність, правовий захист, але йому не під силу позбавити наших співвітчизників свободи думки і переконання надії на повернення в Україну», – додала Денісова.

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