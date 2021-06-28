Поблизу Львова BMW та Mercedes збили двох підлітків-велосипедистів

У неділю, 27 червня, поблизу Львова сталися дві ДТП за участі велосипедистів. Через наїзди автомобілів у селищі Брюховичі та селі Басівка підлітки, які керували велосипедами, з травмами потрапили до лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Одна з аварій сталася о 12:30 на вулиці Чебуречна у Брюховичах поблизу Львова. 32-річний львів’янин за кермом BMW скоїв наїзд на 15-річну велосипедистку, також мешканку Львова. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували з діагнозом «струс головного мозку, множинні забійні садна голови, тулуба, та кінцівок, закритий перелом лівої ключиці, була госпіталізована в МДКЛ».

Наразі обставини події встановлюються.

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Ще один наїзд на велосипедиста стався близько 22:16 на автодорозі «Скнилів – Басівка» неподалік села Басівка Львівського району. Водій за кермом Mercedes-Benz Vito, 73-річний львів’янин, збив 14-річного велосипедиста, мешканця села Басівка. Постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили до МДКЛ, де встановили діагноз «струс головного мозку, рана голови, забій правого коліна».

Обставини події також встановлюються.

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