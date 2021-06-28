Львів відзначає День Конституції. Фоторепортаж

Львів відзначає 25-ту річницю Конституції України. Для відзначення цього дня у місті запланували низку урочистостей, передає Львівський портал.

Заходи розпочалися вранці 28 червня з урочистої церемонії підняття прапора України у сквері «На валах».

Далі представники влади та львів’яни поклали квіти до пам’ятників В’ячеславу Чорноволу й Тарасу Шевченку.

Усі урочистості відбувалися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося громадське віче.

Довідка

День Конституції України – державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.

У червні 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п’ятий рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня – загалом безперервно 23 години. Під час голосування «за» висловилися 315 парламентарів.

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

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Фото: ЛМР, ЛОДА