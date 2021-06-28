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Легкоатлетка зі Львівщини стала чемпіонкою на Балканах

Юлія Осим

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Легкоатлетка зі Львівщини Орися Дем’янюк здобула перемогу на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій. У змаганнях з легкої атлетики серед дорослих багаторазова чемпіонка України завоювала чергову перемогу. Про це повідомили у львівському відділенні НОК України, передає Львівський портал.

У сербському місті Нові-Пазар завершується чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з легкої атлетики серед дорослих. Вихованка Буської ДЮСШ Орися Дем’янюк перемогла у турнірі з часом 4:19.77. Спортсменка тренується під керівництвом львівського спеціаліста Віталія Тарнакіна.

Як зазначається, легкоатлетка зі Львівщини є багаторазовою чемпіонкою України. На цих змаганнях в бігу на 1500 м вона теж не мала рівних. Найближчою переслідувачкою була хорватка Майя Пачаріч, яка відстала від переможниці майже на секунду (4:20.74). Третє місце посіла румунка Марія Клаудія Флореа (4:21.01). А четвертою стала ще одна українка Анна Міщенко (4:21.02).

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Загалом у чемпіонаті ABAF взяли участь 23 українських спотсмени.

Зазначимо, торік на аналогічному чемпіонаті Орися Дем’янюк посіла друге місце.

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