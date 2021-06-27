За бажанням СБУ: Філіп Кіркоров перестав загрожувати нацбезпеці України

Міністерство культури та інформаційної політики виключило Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Це сталося після звернення Служби безпеки України, повідомили у пресслужбі Міністерства.

Як повідомили у МКІП, 25 червня до них надійшов лист-звернення від СБУ щодо виключення Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожуть національній безпеці України. Водночас зазначається, що причини такогоо рішення СБУ не пояснює.

«Обидва накази, як про включення, так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ… Включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб з переліку міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їх включення до переліку осіб що становлять загрозу національній безпеці», – йдеться у повідомленні МКІП.

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Як пише УП, у коментарі СБУ пояснила рішення про виключення Кіркорова зі списку осіб, котрі становлять загрозу нацбезпеці через наявність «судових прецедентів».

«У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання», – прокоментували в СБУ.

Нагадаємо, 22 червня цього року російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку людей, які загрожують нацбезпеці України.

Додамо, загалом у переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України, вже є 201 особа. Детальніше з ним можна ознайомитися за посиланням.

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