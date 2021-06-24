Кіркоров потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

11 червня 2021 року до Мінкульту надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича. 22 червня Міністерство культури включило Філіпа Кіркорова до цього переліку.

«Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено», – йдеться у повідомленні міністерства.

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В СБУ Українській правді повідомили, що Кіркорова внесли у перелік осіб, що несу загрозу нацбезепеці, через його підтримку російської окупації Криму.

«Підставами таких рекомендацій СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав в АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску», – поінформували в СБУ.

Зазначається, що в СБУ є докази, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації.

Зокрема 18 березня 2021 року Кіркоров виступив на концерті «Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ», який відбувся за участі президента Путіна, тим самим підтримавши окупацію АР Крим.

У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що «Крым – это мое любимое место в России», а також допустив ряд інших пропагандистських висловлювань, як неодноразово робив це раніше, зазначають в СБУ.

Додамо, загалом у переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України, вже є 201 особа. Детальніше з ним можна ознайомитися за посиланням.

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