Поблизу Миколаєва горів житловий будинок

Ввечері 26 червня пожежа виникла у житловому будинку у селі Рудники на Стрийщині. Вогонь зайнявся у цоколі двоповерхової будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 22:50. У селі Рудники неподалік Миколаєва загорілося цокольне приміщення цегляного двоповерхового житлового будинку, розміром 10×12 м.

Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців з приміщення вибивався густий чорний дим. Надзвичайникам вдалося швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню. Відтак, о 23:11 пожежу локалізували, та о 23:21 ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби.

У пожежі знищено бойлер та речі домашнього вжитку на площі 5 кв м. Також пошкоджено газовий котел і водяний насос. Постраждалих немає. наразі встановлюються причини та обставини виникнення пожежі.

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