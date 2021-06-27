Поблизу Бібрки перекинувся «Форд»: двоє загиблих і четверо травмованих

Вранці 27 червня поблизу Бібрки сталася смертельна ДТП. Водійка автомобіля «Форд» не впоралася з керуванням, через що авто перекинулося. Двоє осіб загинули, ще четверо з травмами доставлені до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10:00 ранку на автодорозі «Львів-Рогатин-Івано-Франківськ-Мукачево» між селами Лани та Ходорківці на території Бібрської ОТГ.

Правоохоронці попередньовстановили, що за кермом автомобіля «Форд» перебувала 41-річна жителька міста Золочів. Водійка не впоралася з керуванням, через що автомобіль перекинувся.

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У результаті аварії двоє пасажирів автомобіля – 70-річний чоловік та жінка віком 67 років – від отриманих травм загинули на місці. З тілесними ушкодженями у лікарню доставили водійку та пасажирів авта – 11-річну дівчинку та двох жінок віком 60 та 65 років. Медики уточнюють їхні діагнози.

У поліції зазначили, що наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації.

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Фото скріншот відео (відео Варта 1)