Львівські спортсмени стали чемпіонами Європи з кіокушинкай карате

Вихованці львівської школи кіокушинкай карате здобули титул чемпіонів Європи. Троє спортсменів зі Львова завоювали золото у командному ката. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту ЛОДА.

Чемпіонат Європи з кіокушинкай карате проходить у Грузії. За медалі змагаються 25 представників України. У складі національної збірної нагороди виборюють також і львів’яни.

Повідомляється, що бронзу серед чоловіків сьогодні виборов Олег Король, поступившись виходом до фіналу поляку Конраду Козубовському, який і став чемпіоном Європи.

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Однак у командному ката львівські вихованці не мали рівних. Команда у складі Ярини Король, Олега Короля та Андрія Коваля виборола золото.

Як нагадують в управлінні, торік Ярина Король стала чемпіонкою Європи. Президентом національної федерації кіокушинкай карате цьогоріч обрали батька й тренера Олега та Ярини Олександра Короля.

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Фото управління молоді та спорту ЛОДА