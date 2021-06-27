ОСТАННІ НОВИНИ

59 населених пунктів Львівщини залишились без електроенергії

Юлія Осим

|

На Львівщині працівники «Львівобленерго» продовжують відновлювати пошкоджені лінії електропередач. Станом на 12:00 електропостачання відсутнє у 59 населених пунктів області. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За інформацією диспетчерської служби ПрАТ«Львівобленерго», на Львівщині залишаються пошкодженими 15 ліній електропередач ЛЕП 6-10 кВ (6 – повністю, 9 – частково), через що знеструмлено 122 ТП 6-10/0,4 кВ.

У результаті, тимчасово без електропостачання залишились 59 населених пунктів області (15 – повністю, 46 – частково).

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів