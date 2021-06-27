59 населених пунктів Львівщини залишились без електроенергії

На Львівщині працівники «Львівобленерго» продовжують відновлювати пошкоджені лінії електропередач. Станом на 12:00 електропостачання відсутнє у 59 населених пунктів області. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За інформацією диспетчерської служби ПрАТ«Львівобленерго», на Львівщині залишаються пошкодженими 15 ліній електропередач ЛЕП 6-10 кВ (6 – повністю, 9 – частково), через що знеструмлено 122 ТП 6-10/0,4 кВ.

У результаті, тимчасово без електропостачання залишились 59 населених пунктів області (15 – повністю, 46 – частково).

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