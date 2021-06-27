20-річчя візиту Папи: на Сихові тисячі львів'ян молилися з Блаженнішим Святославом

З нагоди 20-ї річниці візиту Папи уЛьвові відбулася святкова Архиєрейська Літургія, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 27 червня на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові зібралися тисячі львів’ян. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Саме 20 років саме ця площа у Львові стала особливою локацією візиту Івана Павла ІІ.

«Сьогодні Папа Іван Павло ІІ усім нам подарував свято зустрічі. Не онлайн, а особистої можливості бути разом, бути об’єднаними у Святому Дусі. Дякую всім тим, хто долучився до того, щоб сьогоднішнє свято відбулося. Фактично Львів сьогодні перетворився на столицю цієї річниці, бо нам у Києві не вдалося чогось подібного організувати. Львів показує приклад. Хочу особливо скласти вдячність львівській громаді за те, що ми до цього святого місця сьогодні їхали по проспекту Святого Папи Івана Павла ІІ. Дуже тішуся тому, як Львів пам’ятає ці історичні події 20-літньої давності. Ця подія всіх нас змінила на краще, навчила нас краще любити Бога і Україну», – сказав Блаженніший Святослав.

Як зазначається, нинішня подія Божественної Літургії у Львові зібрала численних єрархів УГКЦ з різних куточків світу. За словами Блаженнішого Святослава, з багатьма Владиками він побачився вперше після карантинного року. Зокрема, це Митрополит і Архієпископ Львівський Владика Ігор, Митрополит і Архієпископ Івано-Франківський Владика Володимир, Митрополит Філадельфійський Борис, Апостольський адміністратор єпархії святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії Владика Гліб, єпарх Коломийський Владика Василь, єпископ-помічник Київської Архиєпархії УГКЦ Владика Йосиф, куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного Архиєпископа Владика Степан Сус, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії Владика Теодор, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії Владика Петро, єпископ-помічник Стрийської єпархії Владика Богдан.

Також до події долучилися духовенство УГКЦ та чернецтво. Був присутнім і священнослужитель РКЦ, настоятель парафії св. Папи Івана Павла ІІ о. Григорій Драус.

У мерії додали, що з вітальними словами до вірян звернувся Митрополит і Архієпископ Львівський Високопреосвященний Владика Ігор, а наприкінці Божественної Літургії звернувся до присутніх і настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ о. Орест Фредина.

Слід додати, що підготовка до цієї події велася упродовж року. Саме рік тому о. Орест звернувся до Блаженнішого за благословенням на цю ініціативу. Глава УГКЦ відзначив, що, попри карантин, усі вірили, що це стане можливим, бо сміливі мають щастя.

У програмі святкування 20-ліття візиту св. Папи Івана Павла ІІ до Львова сьогодні, 27 червня, відбудуться ще дві події. На Святоюрській площі о 19.00 розпочнеться духовно-мистецька програма «Україно, ти моя молитво», а на території храму Різдва Пресвятої Богородиці можна буде долучитися до музичного вечора “Псалми у Папському гаю”, початок о 20:00.

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Фото Романа Балука