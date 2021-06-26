У Пустомитах 10-річний хлопчик посеред ночі втік з дому

У Пустомитах поліція розшукує 10-річного хлопчика. Дитина втекла з дому вночі 26 червня. Про це повідомив у Facebook керівник ГО Варта 1 Ігор Зінкевич, передає Львівський портал.

«Пустомитівським ВП ГУНП у Львівській області розшукується Олег 2011 року народженя, який сьогодні 26.06.2021 вночі втік з дому у м. Пустомити. Ріст 110 см, худорлявий, волосся темне, очі карі. В чому був одягнутий – невідомо», – йдеться у повідомленні.

Як пише Zaxid.Net, близько 13:30 поліцеські знайшли Олега Гайдука. З дому він втік о 3:00 вночі та провів ніч у закинутому автомобілі.

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Відомо, що хлопчик втік з дому, аби сховатися від матері, яка хворією на шизофренію. Жінка перебуває на обліку у Львівській обласній психіатричній лікарні.

Власне, в ніч з 25 на 26 червня жнці стало гірше. У неї почалися галюцинації, і їй здалося, що у сина вселилися демони, тож вона, за словами сина, намагалася їх вбити. Тоді Олег просто втік з дому.

Зазначається, що наразі матір хлопчика госпіталізували до лікарні. Хлопчика оглянуть медики, імовірно, ночуватиме він у дитячому будинку. Подальшу долю Олега Гайдука визначатимуть соцслужби.

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