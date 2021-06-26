У Львові встановили пам'ятник святому Папі Івану Павлу ІІ

26 червня у Львові на вулиці Стрийській освятили пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ. Монумент Понтифіку встановили з нагоди 20-річчя його візиту до Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мської ради.

Встановлення пам’яника Папі Римському відбулося на парафії храму св. Івана Павла ІІ у Львові. У чині освячення взяли участь Митрополит і Архієпископ Львівського РКЦ Мечислав Мокшицький, єпископ-емерит Одесько-Сімферопольської дієцезії Броніслав Бернацький, єпископ Кам’янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський, єпископ-помічник Львівської Архідієцезії РКЦ Едвард Кава. Також долучилися десятки священнослужителів РКЦ, а також духовенство УГКЦ та ПЦУ. Крім того, на події була присутня єврейська громада.

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«Цей пам’ятник, звернений у напрямку центру міста, буде надалі пригадувати нам важливість продовження його [ред. – Папи Івана Павла ІІ] місії. Саме цим і займається парафія на його честь. Ми присвячуємося євангелізації, формуванню сімей, освіті дітей, катехизації дорослих та молоді, благодійності. У цьому пам’ятнику св. Папа Іван Павло ІІ благословляє місто. Дякуємо усім благодійникам, які подарували цей пам’ятник, що служитиме нам і наступним поколінням», – зазначив о. Григорій Драус.

Як зазначається, після освячення пам’ятника, всі гості події долучилися до Святої Меси.

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