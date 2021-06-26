У Львові свідомо знищують віллу «Подолянка», – ЛОДА

Віллу «Подолянка», що на вулиці Генерала Чупринки у Львові, свідомо руйнують. Як заявили у департаменті архітектури та містобудування ЛОДА, у пам’ятці архітектури вже неодноразово дивним чином виникали пожежі. Останню з них погасили 21 червня. Про це інформують на Facebook-сторінці департаменту, передаэ Львівський портал.

Вілла «Подолянка» на вул. Генерала Чупринки, 96 внесена як архітектурна пам’ятка до Держреєстру у жовтні 2014 року. Однак будівлю наче свідомо знищують. Неодноразово у закинутому будинку виникали пожежі, щоразу надзвичайників викликали небайдужі сусіди. Востаннє займання тут гасили 21 червня цьгоріч.

Відтак, профільний департамент ЛОДА готує листа до управління охорони істричного середовища Львівської міської ради, аби з’ясувати ситуацію з власником відреагувати на недотримання пам’яткоохоронного законодавства та вимог охоронного договору на пам’ятку, якщо такий укладений.

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«Таку схему використовують доволі часто, щоб на місці об’єкта архітектурної спадщини збудувати комерційну нерухомість. Пам’ятку доводять до руйнації, вибивають вікна, влаштовують пожежу на горищі. Можна припустити, що щось подібне відбувається з віллою «Подолянка», на яку я доробляла облікову документацію і яку ще тоді, 2014 року дуже неохоче вносили до реєстру спадщини», – зазначила пам’яткоохорониця та архітекторка, членкиня ІКОМОС Оксана Бойко.

Як інформують у департаменті ЛОДА, вілла «Подолянка»була у власності відомого львівського архітектора, реставратора та скульптора українського походження Михайла Ковальчука. Будинок він звів за власним проєктом у 1907-1908 роках. На сьогоднні вілла є зразком українського національного стилю в архітектурі Львова початку XX ст.

Після смерті Ковальчука у віллі заселилися кілька родин. А наприкінці 60-х років ділянку саду поруч із віллою забудували багатоповерхівками. Як зазначається, тоді «Подолянку» навіть хотіли знести, але її відстояв архітектор Ярослав Новаківський – син львівського художника Олекси Новаківського.

У 90-х роках минулого століття у будинку розміщувалися офіси. Тепер вілла «Подолянка» порожня та руйнується попри те, що у 2014 році її внесли до державного реєстру пам’яток України.

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