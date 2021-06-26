У Львові домашній насильник хотів скоїти самогубство

Львівські ТОРівці врятували від самогубства чоловіка, який вчинив домашнє насильство, а потім хотів покінчити життя самогубством. Подія сталася на вулиці Хорватській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

25 червня патрульні роти ТОР отримали виклик на вулицю Хорватську у Львові про вчинення домашнього насильства від працівників соціальної служби. З їх слів, під час візиту до сім’ї за вказаною адресою вони стали свідками конфлікту: чоловік завдав удари дружині в присутності своїх малолітніх дітей. При тому обоє з подружжя перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Троє ТОРівців негайно прибули на місце події. Ввійшовши до квартири, вони побачили агресивно налаштованого чоловіка, який тримав у руках ніж і погрожував поліцейським.

Тоді один з поліцейських попередив про можливе застосування зброї, якщо громадянин не припинить правопорушення. Проте останній не реагував на вказівки. Він схопився за ножа і погрожував вкоротити собі віку, якщо поліцейські не покинуть приміщення.

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Зазначається, що ТОРівці застосували методи вербальної комунікації з порушником. Врешті, після тривалої розмови, чоловік відклав ножа в сторону — тієї ж миті його затримали патрульні.

Також інспектори викликали усі необхідні служби, які подбали про безпеку матері та дітей.

У результаті, 54-річний львів’янин відповідатиме за вчинення домашнього насильства, відповідно до рішення суду.

У патрульній поліції нагадують, що повідомити про домашнє насильство можна за телефоном 102. Національна «гаряча лінія» з запобігання домашньому насильству 0 800 500 335 або за номером 116 123.

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