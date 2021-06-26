У Львові через пожежу у квартирі загинула 71-річна жінка

Вранці 26 червня у житловому будинку на вулиці Менцинського у Львові загорілася квартира. Через пожежу загинула 71-річна власниця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

У суботу, 26 червня о 8:22 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Менцинського у Львові. Вогонь зайнявся у квартирі на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку.

Як зазначається, вогнеборці, які прибули на місце події, негайно включилися у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до розвідки задимленої квартири. У кімнаті, де виникла пожежа, рятувальники виявили загиблу жінку – власницю квартири 1950 року народження.

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О 08:41 вогнеборці локалізували пожежу, та о 08:45 повністю ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 7 кв м, пошкодив стіни та стелю на площі 20 кв м.

Відомо, що до ліквідації пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

Наразі обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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