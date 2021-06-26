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Троє закарпатців госпіталізували через автозіткнення поблизу Сколе

Юлія Осим

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Вранці 25 червня на трасі «Київ-Чоп» неподалік Сколе сталася ДТП. Через зіткнення двох автомобілів травмувалися троє мешканців Закарпаття. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 червня о 5:45 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Коростів Стрийського району.

Правоохоронці поередньоо встановили, що зіткнулися автомобіль Мitsubishi Asx, яким керував 65-річний мешканець Закарпаття, та авто Volkswagen L35, за кермом якого був мешканець Тернопільщини віком 33 роки.

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Повідоляється, що через зіткнення троє пасажирів Мitsubishi – двоє жінок та чоловік, віком 28, 33 та 34 роки, – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Усі постраждалі мешканці – Закарпаття.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Триває досудове розслідування. Встановлюються обставини події.

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Фото Нацполіції Львівщини

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