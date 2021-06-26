Наступного тижня відкриють проїзд відремонтованою об'їзною Самбора

Вулицю Промислову у Самборі завершують ремонтувати. Вже з понеділка, 28 червня рух новою об’їзною відкриють для транспорту. Про це повідомив у Facebook заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Так, капітальний ремонт вулиці Промислової протяжністю 4 км у Самборі вже на завершенні. Дорожники відфрезерували старе покриття, влаштували основу із щебене-піщаної сумішші та облаштували асфальтобетонне покриття. Також ще мають нанести розмітку та встановити дорожні знаки.

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Зазначимо, на ремонт дороги залучили фінансування у сумі 43 мільйони грн.

Зі слів Юрія Бучка, цю дорогу не ремонтували десятки років, але вона є дуже важливою для Самбора, бо суттєво розвантажить рух транспорту в місті.

«Щодня містом курсує сотні автомобілів, у тому числі вантажних, а це створює значні затори і місто зупиняється. Окрім того, екологічна ситуація покращиться. Водії зможуть напряму Промисловою об’їжджати Самбір, рухаючись в сторону Турки, Мостиськ, Старого Самбора. Ця дорога фактично є продовженням напрямку Львів-Ужгород», – зазначив Бучко.

Нагадаємо, дорогу почали ремонтувати у кінці березня цьогоріч.