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Об'їзну Самбора відремонтують дві підрядні організації за 53 млн грн

Юлія Осим

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Наступного тижня дорожники розпочнуть ремонтувати об’їзну дорогу Самбора. Роботи виконуватимуть дві підрядні організації – «Онур» та «Шляховик-Т». У ЛОДА вже скерували документи у ДАБІ для отримання дозволу на виконання робіт. Про це повідомив у Facebook заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Протяжність дороги становить понад 4 кілометри. Дорожники розпушать старе покриття, облаштують шар ЩПС та асфальтобетонне покриття.

«Очікувана вартість ремонту становила 53 мільйони гривень. Участь у тендерних процедурах брали «Онур» та «Шляховик-Т». Остання підрядна організація виграла торги і ремонтуватиме дорогу за 43 мільйони гривень», – зазначив Юрій Бучко.

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Зазначимо, що кошти на ремонт дороги залучили з державного дорожнього фонду, оскільки місцевий бюджет не спроможний виділити необхідне фінансування.

Дорога не ремонтувалася десятки років. Її ремонт суттєво розвантажить рух транспорту у місті. Зокрема, водії зможуть напряму вулицею Промисловою об’їжджати Самбір, рухаючись у сторону Турки, Мостиськ, Старого Самбора.

Відкрити відремонтовану дорогу планують до кінця червня.

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