На Львівщині більше молодих чоловіків, ніж жінок, – статистика

Станом на початок року на Львівщині частка молодих людей віком 15-34 роки склала чверть від усього населення. Водночас чоловіків виявилося більше, ніж жінок – на 1 037 представників сильної статі припадає 1 000 представниць слабкої статі. Про це свідчать дані обласного управління статистики, передає Львівський портал.

Так, станом на 1 січня 2021 року на Львівщині проживало 634,2 тисячі молодих людей у віці 15–34 роки. Серед загальної кількості мешканці області частка молоді склала 25,6%. Крім того, порівняно з початком 2011 року ця цифра зменшилася на 5 відсоткових пунктів.

Зазначимо, що більше молодих осіб проживає у містах – 60%. Найчисельнішою є група у віці 30-34 роки – 31,4% або 199 тисяч осіб.

А ось чоловіки переважають над жінками за кількість. На кожну тисячу жінок віком 15-34 роки припало 1 037 чоловіків.

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Згідно зі статистикою, торік на Львівщині у віці 15-34 роки одружилися 9,2 тисч жінок або 80,6% усіх представниць слабкої статі, які вступили у шлюб, тоді як узаконили стосунки 9 тисяч чоловіків або 78,7% усіх, хто одружився серед чоловічої статі.

Зазначимо, що жінки на Львівщині створювали сім’ї у молодшому віці, ніж чоловіки: середній вік нареченої становив 28 років, а нареченого – 31 рік.

Щодо освіти, то минулого року атестат про повну загальну середню освіту отримали 15,4 тисячі осіб. на Львівщині. У розрізі закладів навчання, то на початку 2020/21 навчального року фахову передвищу освіту здобували 8,9 тисяч студентів у віці 15–34 роки, а у вишах навчалися 92,3 тисячі студентів.

Також у 2020 році 20,6 тисячі учнів здобували професії кваліфікованих робітників у закладах професійної

(професійно-технічної) освіти.

Крім того, на початок 2021 року кількість аспірантів та докторантів серед молоді на Львівщині склала 82,3% або 1 637 осіб.

Зазначимо, що серед молоді найвищий рівень зайнятості осіб зафіксовано у віці 30-34 роки – 79% у загальній кількості населення відповідної вікової групи. У віці 25-29 років зайнятими були 76%, а у віці 15-24 роки – 31%.

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