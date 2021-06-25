За продаж метадону мешканцю Борислава загрожує до 10 років тюрми

На збуті метадону затримали 42-річного мешканця Борислава. Наркотоговцю вже повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час досудового розслідування поліцейські задокументували факти продажу 42-річним чоловіком наркотику «метадон» мешканцям району. Під час затримання та обшуку правохоронці вилучили у чоловіка наркотики та гроші, виручені від незаконної діяльності.

Злочинцю повідомили про підозру за збут наркотичних засобів (ч.1, ч.2 ст. 307 ККУ). Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на термін до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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