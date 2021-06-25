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Посадовець Фонду соцстрахування Львівщини погорів на хабарі у 3000 доларів

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали посадовця Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області, який вимагав 3000 доларів хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Йдеться про начальника одного із відділів Львівського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області.

Посадовець вимагав 3000 доларів хабара у представника ФОПа, яки здійснює діяльність у деревообробній галузі.

За ці гроші службовець мав не вносити в акт спецрозслідування нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого загинула людина, а також відомості про порушення трудового законодавства, яких насправді і не було.

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Посадовця затримали на «гарячому» під час отримання неправомірної грошової винагороди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ.

Наразі триває слідство, вирішуються питання щодо оголошення затриманому підозри, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Також правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до протиправної діяльності.

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