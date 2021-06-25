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На Львівщині судитимуть чоловіка, який без дозволу викопав став

Ольга Денисяка

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На Стрийщині чоловік викопав став, не маючи на це дозволу. Тепер йому загрожує штраф або обмеження волі до двох років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, чоловік, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно викопав на земельній ділянці, яка перебуває у його користуванні, став розміром 16,5 на 32 метри.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.254 (Безгосподарське використання земель) ККУ.

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Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

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