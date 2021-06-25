На Львівщині судитимуть чоловіка, який без дозволу викопав став

На Стрийщині чоловік викопав став, не маючи на це дозволу. Тепер йому загрожує штраф або обмеження волі до двох років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, чоловік, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно викопав на земельній ділянці, яка перебуває у його користуванні, став розміром 16,5 на 32 метри.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.254 (Безгосподарське використання земель) ККУ.

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Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

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