На Львівщині наркоторговця «пов'язали» на збуті амфетаміну на 20 тисяч доларів

Прокурори Львівщини викрили наркоторговця із Запоріжжя, який розповсюджував наркотики в особливо великих розмірах. Зловмисника затримали під час збуту 1 кг амфетаміну вартістю майже 20 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За інформаією слідства, чоловік організував схему збуту наркотиків по території України, в тому числі на Львівщині. Задля документування протиправної діяльності жителя Запоріжжя правоохоронці провели оперативні закупки наркотичних засобів.

Відтак, фігуранта затримали під час збуту 1 кг амфетаміну, оціночна вартість якого на чорному ринку складає близько 20 тисяч доларів США.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (Збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

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