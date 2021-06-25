Як у Львові відзначать День Конституції

У понеділок, 28 червня, Україна відзначає державне свято – День Конституції. В межах відзначення цього дня у Львові запланували низку урочистостей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Програма заходів

10:00 год. – урочиста церемонія підняття Державного Прапора України (сквер «На валах»);

10:15 год. – покладання квітів до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу (сквер «На валах»);

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10:25 год. – перехід учасників заходів від пам’ятника В’ячеславу Чорноволу до пам’ятника Тарасу Шевченку;

10:40 год. – урочистості з нагоди 25-ї річниці Конституції України біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Довідка

День Конституції України – державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.

У червні 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п’ятий рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня – загалом безперервно 23 години. Під час голосування «за» висловилися 315 парламентарів.

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

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