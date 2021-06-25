26 червня на частині вулиці Городоцької обмежать рух транспорту

У суботу, 26 червня, на вулиці Городоцькій у Львові обмежать рух транспорту. Проїзд буде недоступний з 7:00 до 9:00 ранку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, за інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 26 червня вранці з 7:00 до 9:00 буде обмежено рух транспорту по вулиці Городоцька, 166 (шляхопровід).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів