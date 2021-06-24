За допомогу учасникам АТО юристку зі Львова уряд відзначив премією

29-річній юристці Христині Ковцун призначили урядову премію за активну допомогу учасникам АТО на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

23 червня під час засідання Кабмін присудив премії 20 молодим українцям за «особливі досягнення у розбудові України». Серед них – 29-річна юристка, уродженка Стрия Христина Ковцун.

Вона надає безоплатну правову допомогу ветеранам, учасникам АТО/ООС у Львові та області. З 2016 року вона працює у спільноті юристів-волонтерів під егідою громадської організації «Юридична сотня».

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«Звернень від ветеранів було чимало, а фахівців, які б працювали у цьому напрямку, навпаки небагато. Тому почала ділитись своїм досвідом зі студентами Українського католицького університету. Так, у Школі права ми запустили Юридичну клініку. Студенти-магістри навчаються на практиці, безплатно допомагаючи у вирішенні юридичних проблем ветеранів та членів їхніх сімей», – розповідає Христина Ковцун.

Тільки впродовж 2020 року під її керівництвом 22 студенти Юридичної клініки Школи права УКУ надали безплатну правову допомогу ветеранам російсько-української війни зі Львівщини. За три роки такої діяльності вдалося допомогти у понад 500 справах.

«Правова допомога ветеранам – це наше служіння, подяка захисникам за мирне небо над головою», – резюмує правозахисниця.

Христина Ковцун також є співавторкою та тренеркою курсів для адвокатів та правозахисників із надання правової допомоги військовослужбовцям та ветеранам.

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