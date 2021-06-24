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У Шегинях поляк-колекціонер хотів вивезти 60-річний ретроавтомобіль

Юлія Осим

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У Шегинях іноземець намагався перевезти до Польщі 60-річний ретроавтомобіль. Однак прикордонники виявили у нього відсутні документи для перетину кордону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що громадянин Польщі прибув на виїзд з України до пункту пропуску за кермом ретроавтомобіля ГАЗ-21.

Під час проведення контролю прикордонники виявили відсутність ідентифікаційного номеру кузова популярного у минулому столітті автомобіля.

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Як інформують прикордонники, 35-річний поляк вибрав Волгу як об’єкт колекціонування, однак не подбав про перевірку та оформлення документів, які б дозволили йому перетнути кордон належним чином.

У результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі автомобілем української реєстрації, який зійшов з конвеєра у 1961 році.

Зазначимо, що за даним фактом прикордонники направили до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».

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Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

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