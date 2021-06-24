ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ назвали Covid-вакцини, якими можна щепити вагітних

Юлія Осим

|

Вагітні жінки можуть робити щеплення Covid-вакцинами. Проте для цього дозволені не всі препарати, які на сьогодні використовуються в Україні. Про це повідомили у Національній службі здоров’я України, передає Львівський портал.

Так, якщо ефективність вакцини є вищою від ризику захворіти на коронавірус, то найкраще вагітним жінкам робити щеплення мРНК-вакциною. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина – Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Якщо ж вагітна отримала першу дозу вакцини на векторній платформі – в Україні наразі лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) – до настання або під час вагітності, лікар має розповісти їй про зики та користь від другого щеплення. Відтак, жінка сама вирішить, чи отримувати друге щеплення цим препаратом до пологів чи зробити його після.

Реклама партнерів

Натомість, як зазначається, жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть вакцинуватися без застережень.

За інформацією НСЗУ, щеплення вагітних забороняється вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech (згідно з інструкцією до препарату).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів