У МОЗ назвали Covid-вакцини, якими можна щепити вагітних

Вагітні жінки можуть робити щеплення Covid-вакцинами. Проте для цього дозволені не всі препарати, які на сьогодні використовуються в Україні. Про це повідомили у Національній службі здоров’я України, передає Львівський портал.

Так, якщо ефективність вакцини є вищою від ризику захворіти на коронавірус, то найкраще вагітним жінкам робити щеплення мРНК-вакциною. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина – Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Якщо ж вагітна отримала першу дозу вакцини на векторній платформі – в Україні наразі лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) – до настання або під час вагітності, лікар має розповісти їй про зики та користь від другого щеплення. Відтак, жінка сама вирішить, чи отримувати друге щеплення цим препаратом до пологів чи зробити його після.

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Натомість, як зазначається, жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть вакцинуватися без застережень.

За інформацією НСЗУ, щеплення вагітних забороняється вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech (згідно з інструкцією до препарату).

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