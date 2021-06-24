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У храмі святої Анни виставлять мощі блаженного Миколая Чарнецького

Юлія Осим

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У церкві святої Анни у Львові виставлять для почитання мощі блаженного священномученика Миколая Чарнецького. Виставлення відбудеться під час Вечірньої 26 червня. Про це повідомляють на Facebook-сторінці храму, передає Львівський портал.

Так, виставлення мощей святого Миколая Чарнецького відбудеться у суботу, 26 червня, о 18:00 під час Великої Вечірньої у церкві святої Анни, що на вулиці Городоцька у Львові.

Зазначимо, що мощі для храму надано на постійне перебування з благословення Архиєпископа і Митрополита Львівського Кир Ігоря Возьняка.

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