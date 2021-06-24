Садовий заветував виділення землі для компанії депутата ЛМР Бербеки

Міський голова Львова Андрій Садовий наклав вето на 11 ухвал, з яких 7 стосувалися нового житлового будівництва. Усі вони були прийняті на сесії міськради 17 червня. Таке рішення спровоковано ігноруванням депутатів внести правки до ухвал, пропоновані департаментом містобудування. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, передає Львівський портал.

За словами чиновника, на останньому засіданні сесії ЛМР Департамент містобудування запропонував зобов’язати забудовників, які претендують на землю у Львові, долучитися до покращення комфортного проживання мешканців у місті. Нові вимоги до забудовників передбачали, в тому числі, і сплату коштів на розвиток інфраструктури замість відміненого пайового внеску.

Однак міські обранці не підтримали такої ініціативи. Водночас, за словами Зубача, самі забудовники нібито не проти такої ініціативи. Тож нові доповнені ухвали будуть розглядати на найближчому сесійному засіданні.

Щодо зупинених 11 ухвал, якінформують Наші гроші, мер Андрій Садовий наклав вето на дві ухвали щодо передачі землі під багатоповерхівки на Липинського, де генпланом такі забудови не передбачені. Натомість депутати проголосували за надання дозволу ТОВ «Автостар Девелоп» на виготовлення документації на майже 0,9 га на вул. Липинського, 56, а ТОВ «Крістал парк» – на 0,7 га на вул. Липинського, 4.

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Ветовано ухвалу про передачу в оренду ділянки території колишньої насосної станції «Львівводоканалу» під багатоповерхівки на Соняшниковій ПП «Корт-Сервіс», а також зміну цільового призначення ділянки на вул. Зеленій, 267 для ТОВ «Околиця». Зазначається, що тут планує будівництво багатоквартирного житлового будинку компанія, яка пов’язана з депутатом ЛМР Назарієм Бербекою.

Як пишуть Наші гроші, решта заветованих ухвал:

Про затвердження ТОВ СП «Сігма» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. В. Навроцького, 33.

Про затвердження ОСББ «Перекопське 21» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки на вул. Перекопській, 21.

Про надання ОСББ «Лазаренка 34» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Академіка Є. Лазаренка, 34.

Про надання ТОВ «Лактос Україна» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) на вул. В. Навроцького, 33.

Про надання ТОВ «Нові буд інвест» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. М.Мундяк, 5.

Про надання гр. Іваніків Г. В. дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Стрийській, 310.

Про надання гр. Гордону В. В. дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Трускавецькій, 48.

Зазначимо, що зупинені ухвали повторно винесуть на голосування. Щоб зняти вето, депутатам необхідно набрати дві третини голосів. Якщо ж така кількість голосів не набирається, ухвалу більше не розглядають.

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