ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині водію «Опеля», з вини якого загинув пасажир, загрожує в'язниця

Юлія Осим

|

У смертельній ДТП на Львівщині, яку спричинив 40-річний водій автомобіля Opel Vectra, загинув один з пасажирів авто, ще двоє були травмовані. Подія сталася у червні 2018 року. Винуватцю аварії правоохоронці вручили підозру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Львівщини.

ДТП сталася 6 червня 2018 року на трасі «Київ-Чоп». Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 40-річний мешканець Золочева, рухаючись автодорогою «Київ – Чоп» в напрямку до Києва, порушив вимоги Правил дорожнього руху. Так, він перевищив дозволену швидкість руху та на нерегульованому перехресті з автодорогою «Львів – Тернопіль» скоїв зіткнення з автопоїздом «Volvo FN».

Через аварію один з пасажирів Opel Vectra отримав тілесні ушкодження, що спричинили його смерть. Ще один пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження, інший – ушкодження середньої тяжкості, що призвели до тривалого розладу здоров’я.

За результатами досудового розслідування, водію Opel Vectra повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Реклама партнерів

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів