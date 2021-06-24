На Львівщині водію «Опеля», з вини якого загинув пасажир, загрожує в'язниця

У смертельній ДТП на Львівщині, яку спричинив 40-річний водій автомобіля Opel Vectra, загинув один з пасажирів авто, ще двоє були травмовані. Подія сталася у червні 2018 року. Винуватцю аварії правоохоронці вручили підозру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Львівщини.

ДТП сталася 6 червня 2018 року на трасі «Київ-Чоп». Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 40-річний мешканець Золочева, рухаючись автодорогою «Київ – Чоп» в напрямку до Києва, порушив вимоги Правил дорожнього руху. Так, він перевищив дозволену швидкість руху та на нерегульованому перехресті з автодорогою «Львів – Тернопіль» скоїв зіткнення з автопоїздом «Volvo FN».

Через аварію один з пасажирів Opel Vectra отримав тілесні ушкодження, що спричинили його смерть. Ще один пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження, інший – ушкодження середньої тяжкості, що призвели до тривалого розладу здоров’я.

За результатами досудового розслідування, водію Opel Vectra повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Досудове розслідування триває.

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