Як перевірити, чи є у поїзді кондиціонер. Інструкція від «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» обладнала кондиціонерами лише половину своїх вагонів. Перш ніж купувати квитки, пасажир може перевірити, чи встановлена система кондиціонування у конкретному вагоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Так, кондиціонерами обладнана майже половина залізничних вагонів. Крім того, в «Укрзалізниці» кажуть, що на всі нові вагони, які купує компанія, або на ті, які пройшли модернізацію, встановлюють такі системи.

Кондиціонерами оснащені всі поїзди Інтерсіті+.

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Водночас кожен пасажир може самостійно перевірити наявність кондиціонера у вагоні. Цю інформацію можна уточнити, купуючи квиток у касі, або перевірити у системі «Укрзалізниці» за цим посиланням. У ній вагони без кондиціонування мають відповідну позначку на сторінці вибору місця, поряд із типом вагона.

У вагоні з кондиціонером температура повинна становити від +22 до +26°C. На початку подорожі вона може бути більшою, адже кондиціонування вмикається після відправлення поїзда і потрібен час, близько 20 хвилин, на охолодження повітря у вагоні.

«Вагони, які не обладнані кондиціонерами, мають систему вентиляції, також повинні відчинятися вікна (окрім аварійних виходів та найстаріших вагонів з дерев’яними шибками, кількість яких з кожним роком зменшується при модернізації парку). Вентиляція має працювати і при подачі поїзда на посадку – пасажир має право вимагати цього від провідника», – запевняють в «Укрзалізниці».

Якщо під час поїздки виникли проблеми або у вагоні підвищена температура, пасажирам рекомендують звернутися до провідника або начальника поїзда. Вони мають вжити всіх заходів для усунення неполадок, а при можливості пересадити пасажирів до інших вагонів.

За необхідності також можна звертатися до контактного центру «Укрзалізниці» за номером: 0-800-503-111 або написати на сторінку у Facebook.

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