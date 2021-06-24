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25 червня львів'ян заохочують прийти на роботу з собаками

Юлія Осим

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Вже завтра, 25 червня, відбудеться щорічна всеукраїнська акція «Візьми собаку на роботу», до якої долучиться і Львів. Цьогоріч серед учасників, які прийдуть на роботу зі своїми чотирилапими улюбленцями, вперше розіграють подарунки. Про це повідомили у пресслужбі Львівської мерії, передає Львівський портал.

Загалом акція відбувається дев’ятий рік поспіль. Ініціативу започаткували у Львові у 2013-му працівники місцевої компанії «Кормотех». Тоді до акції долучилися кілька великих львівських офісів. Упродовж наступних років ініціатива масштабувалася на усю країну.

Серед тих, хто долучиться до акції цього року, розіграють подарунки. Для цього потрібно зареєструватися та опублікувати фото з улюбленцем на своїй сторінці у Facebook.

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Цьогоріч серед тих, хто вже зареєструвався, 45% зазначають, що їхні офіси вже є дружніми до собак. Ще 15% готові впроваджувати цю практику у своїх компаніях.

Зазначимо, що окрім України, такі акції щороку відбуваються у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі тощо. Подію започаткували 22 роки тому. Цьогоріч міжнародний день «Take your dog at work day» також відзначають 25 червня.

У мерії відзначили, що Львів приєднується до глобальної кампанії та закликає роботодавців ставати дружніми до собак, також місто пропагує гуманне поводження з чотирилапими.

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