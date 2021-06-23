23 червня на вулиці Луганській у Львові насмерть розбився мотоцикліст, повідомляє Львівський портал.

Аварія сталася о 12:00 год. на вулиці Луганській біля повороту на вулицю Буйка.

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, мотоцикліст в’їхав у вантажівку MAN та помер за кілька хвилин після зіткнення.

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У пресслужбі поліції Львівському порталу повідомили, що зараз на місці аварії працюють слідчі, вони встановлюють обставини ДТП.

Свідки аварії зазначають, що однією з причин аварії може бути острівок безпеки, який встановили напередодні.

Додамо, раніше львів’яни скаржилися на те, що по вулиці Луганській біля повороту на вулицю Буйка встановили острівки безпеки, які майже не можливо побачити.

«Друзі водії, будьте обережні, по вулиці Луганській, біля повороту, на вулицю Буйка, встановили ці чудо бар’єри, котрі не можливо прогледіти у вечірній час», – написав Назар Мандюк у спільноті Варта-1.

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Фото, відео: Facebook/Ігор Зінкевич