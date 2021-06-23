У Львові четверту добу розшукують чоловіка, якого востаннє бачили у центрі міста

У Львові розшукують 44-річного Андрія Тропака, якого востаннє бачили у суботу, 19 червня, біля ринку «Добробут». Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціаціація SARVA, передає Львівський портал.

Зниклому 44 роки, був одягнений у сині джинси, чорну футболку та сині мокасини з білою підошвою.

Особливі прикмети: на шиї має два післяопераційні шрами.

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