Після зіткнення з вантажівкою 61-річний скутерист опинився в лікарні

У вівторок, 22 червня, на трасі Львів – Рава-Руська зіткнулися вантажівка та скутер. У результаті аварії 51-річний водій двоколісного отримав важкі травми та був госпіталізований до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 18.30 на автодорозі Львів – Рава-Руська» у селі Воля Висоцька. За даними поліції, зіткнулись вантажний автомобіль МАН, яким керував 56-річний львів’янин, та скутер.

У результаті ДТП 61-річний скутерист отримав важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Разом з тим, поліція Львівщини застерігає: в області зростає кількість ДТП за участю двоколісних транспортних засобів.

«Під час аварій водії таких транспортних засобів отримують травми, інколи – несумісні з життям, а головною причиною аварій є порушення учасниками дорожнього руху вимог дорожніх правил. Тому, будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та постійно слідкуйте за дорожньою обстановкою. Бережіть життя та здоров’я – своє та оточуючих», – додають поліцейські.

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