«Піккардійська Терція» виступить у Львові з сольним концертом

У День Конституції України, 28 червня, вокальна формація «Піккардійська Терція» дасть сольний концерт у рідному Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Виступ знаменитого акапельного чоловічого колективу відбудеться у Центрі Довженка, що на Сихові. Початок – о 19:00.

Від початку 2021 року «піккардійці» концертували містами України із месседжем «Карантин – явище тимчасове, а музика – вічна». Виступи відбувалися із 50-відсотковим заповненням залів. І ось, нарешті, і співаки, і їхні прихильники дочекалися рішення уряду із дозволом проводити культурні події із 100-відсотковою посадкою глядачів. Символічно, що перший концерт «Терції» за таких умов відбудеться у рідному місті формації – Львові.

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Концертна програма «Піккардійської Терції» «Найкраще», яку колектив представить 28 червня у Львові, дійсно об’єднує в собі усе те найкраще, що акапельний колектив створив протягом ось уже майже 29-ти років творчості. «Старенький трамвай», «Пустельник», «Берег ріки», «Шаляла»…

«Ми вже дуже скучили за рідним Львовом та львів’янами. Останнім часом нам так бракувало живих зустрічей… Тому, окрім хітів, пригадаємо наші перші кроки на сцені, а це народні пісні «Туман яром» та «Горіла сосна». Презентуємо іще невидане – «Наче зграї птиць» Володимира Івасюка та «Львів» Лесика Дацюка. А також те, що не так часто виконуємо, – «Сядеш у поїзд», «Очі відьми»… Одне слово, усі, хто разом із нами святкуватиме День Конституції, отримає пристойну «дозу» культурну вакцинацію», розповідає художній керівник «Піккардійської Терції» Володимир Якимець.

А наступного року «Піккардійська Терція» святкуватиме власний ювілей – 30-річчя. З цієї нагоди вокальна формація готує не один музичний сюрприз.

Квитки на концерт «Терції» у Львові 28 червня можна придбати онлайн: на Соncert.ua

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