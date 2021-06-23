Майже 60 вулиць у Львові залишаться без води. Перелік

У четвер, 24 червня, мешканцям майже шістьох десятків вулиць у Львові на пів дня вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Із ранку чертверга, 24 червня, комунальники почнуть підключати новозбудований водопровід на вул. Зеленій, 151 – вул. Пимоненка.

У зв’язку із цим з 10:00 до 16:00 год. без води залишаться мешканці Сихівського, Личаківського та Галицького районів. Йдеться про такі вулиці:

Бережанська – всі будинки

Білоцерківська – всі будинки

Бруснична – всі будинки

Бузкова – всі будинки

Бучми – всі будинки

Вигін – всі будинки

Віденська – всі будинки

Вітрякова – всі будинки

Вулецька – всі будинки

Героїв Крут – всі будинки

Гостинна – всі будинки

Дністерська – всі будинки

Дунайська – всі будинки

Жасминова – всі будинки

Зелена (парна сторона №130-298, непарна сторона №105-477)

Кам’янецька – всі будинки

Керченська – всі будинки

Козловського – всі будинки

Колійна – всі будинки

Колодзінського – всі будинки

Колодзяна – всі будинки

Кримська – всі будинки

Липова Алея – всі будинки

Листопадна – всі будинки

Литвиненка – всі будинки

Луганська – всі будинки

Меблярська – всі будинки

Межова – всі будинки

Навроцького – всі будинки

Надійна – всі будинки

Орлина – всі будинки

Перелітна – всі будинки

Пирогівка – всі будинки

Півколо – всі будинки

Простора – всі будинки

Радість – всі будинки

Райдужна – всі будинки

Раковського – всі будинки

Рахівська – всі будинки

Рівнинна – всі будинки

Рожева – всі будинки

Розбіжна – всі будинки

Розвилиста – всі будинки

Ромашкова – всі будинки

Росиста – всі будинки

Рядова – всі будинки

Світанкова – всі будинки

Сливова – всі будинки

Слобідська – всі будинки

Стуса – всі будинки

Сумська – всі будинки

Сусідня – всі будинки

Танячкевича – всі будинки

Тернопільська – всі будинки

Угорська – всі будинки

Червоної Калини (парна сторона №2-30, непарна сторона №1-29)

Шахтарська – всі будинки.

Після завершення всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

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Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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