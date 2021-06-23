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Майже 60 вулиць у Львові залишаться без води. Перелік

Наталя Дуляба

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У четвер, 24 червня, мешканцям майже шістьох десятків вулиць у Львові на пів дня вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Із ранку чертверга, 24 червня, комунальники почнуть підключати новозбудований водопровід на вул. Зеленій, 151 – вул. Пимоненка.

У зв’язку із цим з 10:00 до 16:00 год. без води залишаться мешканці Сихівського, Личаківського та Галицького районів. Йдеться про такі вулиці:

  • Бережанська – всі будинки
  • Білоцерківська – всі будинки
  • Бруснична – всі будинки
  • Бузкова – всі будинки
  • Бучми – всі будинки
  • Вигін – всі будинки
  • Віденська – всі будинки
  • Вітрякова – всі будинки
  • Вулецька – всі будинки
  • Героїв Крут – всі будинки
  • Гостинна – всі будинки
  • Дністерська – всі будинки
  • Дунайська – всі будинки
  • Жасминова – всі будинки
  • Зелена (парна сторона №130-298, непарна сторона №105-477)
  • Кам’янецька – всі будинки
  • Керченська – всі будинки
  • Козловського – всі будинки
  • Колійна – всі будинки
  • Колодзінського – всі будинки
  • Колодзяна – всі будинки
  • Кримська – всі будинки
  • Липова Алея – всі будинки
  • Листопадна – всі будинки
  • Литвиненка – всі будинки
  • Луганська – всі будинки
  • Меблярська – всі будинки
  • Межова – всі будинки
  • Навроцького – всі будинки
  • Надійна – всі будинки
  • Орлина – всі будинки
  • Перелітна – всі будинки
  • Пирогівка – всі будинки
  • Півколо – всі будинки
  • Простора – всі будинки
  • Радість – всі будинки
  • Райдужна – всі будинки
  • Раковського – всі будинки
  • Рахівська – всі будинки
  • Рівнинна – всі будинки
  • Рожева – всі будинки
  • Розбіжна – всі будинки
  • Розвилиста – всі будинки
  • Ромашкова – всі будинки
  • Росиста – всі будинки
  • Рядова – всі будинки
  • Світанкова – всі будинки
  • Сливова – всі будинки
  • Слобідська – всі будинки
  • Стуса – всі будинки
  • Сумська – всі будинки
  • Сусідня – всі будинки
  • Танячкевича – всі будинки
  • Тернопільська – всі будинки
  • Угорська – всі будинки
  • Червоної Калини (парна сторона №2-30, непарна сторона №1-29)
  • Шахтарська – всі будинки.

Після завершення всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

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Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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