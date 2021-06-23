Майже 60 вулиць у Львові залишаться без води. Перелік

У четвер, 24 червня, мешканцям майже шістьох десятків вулиць у Львові на пів дня вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Із ранку чертверга, 24 червня, комунальники почнуть підключати новозбудований водопровід на вул. Зеленій, 151 – вул. Пимоненка.
У зв’язку із цим з 10:00 до 16:00 год. без води залишаться мешканці Сихівського, Личаківського та Галицького районів. Йдеться про такі вулиці:
- Бережанська – всі будинки
- Білоцерківська – всі будинки
- Бруснична – всі будинки
- Бузкова – всі будинки
- Бучми – всі будинки
- Вигін – всі будинки
- Віденська – всі будинки
- Вітрякова – всі будинки
- Вулецька – всі будинки
- Героїв Крут – всі будинки
- Гостинна – всі будинки
- Дністерська – всі будинки
- Дунайська – всі будинки
- Жасминова – всі будинки
- Зелена (парна сторона №130-298, непарна сторона №105-477)
- Кам’янецька – всі будинки
- Керченська – всі будинки
- Козловського – всі будинки
- Колійна – всі будинки
- Колодзінського – всі будинки
- Колодзяна – всі будинки
- Кримська – всі будинки
- Липова Алея – всі будинки
- Листопадна – всі будинки
- Литвиненка – всі будинки
- Луганська – всі будинки
- Меблярська – всі будинки
- Межова – всі будинки
- Навроцького – всі будинки
- Надійна – всі будинки
- Орлина – всі будинки
- Перелітна – всі будинки
- Пирогівка – всі будинки
- Півколо – всі будинки
- Простора – всі будинки
- Радість – всі будинки
- Райдужна – всі будинки
- Раковського – всі будинки
- Рахівська – всі будинки
- Рівнинна – всі будинки
- Рожева – всі будинки
- Розбіжна – всі будинки
- Розвилиста – всі будинки
- Ромашкова – всі будинки
- Росиста – всі будинки
- Рядова – всі будинки
- Світанкова – всі будинки
- Сливова – всі будинки
- Слобідська – всі будинки
- Стуса – всі будинки
- Сумська – всі будинки
- Сусідня – всі будинки
- Танячкевича – всі будинки
- Тернопільська – всі будинки
- Угорська – всі будинки
- Червоної Калини (парна сторона №2-30, непарна сторона №1-29)
- Шахтарська – всі будинки.
Після завершення всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Наталя Дуляба