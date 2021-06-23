Львову повернули вкрадені приміщення за 1,3 млн грн

Суд скасував незаконне право власності на приміщення, що розташовані вулиці Околичній у Франківському районі Львова, і повернув це майно громаді міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про нежитлові приміщення на вулиці Околичній у Львові. Їх площа становить 107,6 кв м, а вартість – понад 1,3 млн грн.

Прокуратура встановила, що приміщення цокольного поверху багатоквартирного будинку на вулиці Околичні вибули з комунальної власності міста незаконно. Оскільки право власності на ці приміщення зареєстрували без правових підстав.

Франківський районний суд Львова задовольнив позов прокуратури і повернув місту вказане майно.

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Наразі рішення суду вже виконано. Також відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних дій державного реєстратора.

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