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Львів’ян запрошують на завершення «Французької весни 2021»

Андрій Котенський

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АНІС, Поль Ґоґлер, Ірена Карпа, Павло Табаков, Оксана Муха… Львів’ян та гостей міста запрошують на свято завершення «Французької весни 2021». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу – Французький альянс, Lutsyshyn Promo та Promotions.

Грандіозне завершення фестивалю «Французька Весна» відбудеться 3–4 липня на найкращій критій open-air сцeні Ennio Event Square. На відвідувачів чекають вечір французької музики, кіно, кухні та літератури.

Зіркові гості: Оксана Муха, Ірена Карпа, Аніс, Павло Табаков, Назар Савко та інші! А також: Давід та Стефан Фуанкінози, Луї Сіріль Требюше, Поль Гоглер та Жан Марк Кортізо!

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Два дні французького шарму та атмосфери! Вхідний квиток лише 300 грн за два дні!

Придбати квитки можна тут: Soldout.ua.

Програма фестивалю:

3 липня, субота

11:00 – перегляд французького фільму «Вікторія», обраного Іреною Карпою (з українськими субтитрами).

15:00 – іронічний стендап письменниці Ірени Карпи «Як бути Парижанкою, якщо ти народилася в Черкасах».

17:00 – джазовий концерт Луї-Сіріля Требюше та гурту «Сон сови»

4 липня, неділя

15:00 – зустріч з Давідом Фоенкіносом і презентація його роману «До краси»

17:00 – світовий допрем’єрний показ фільму Стефана і Давіда Фоенкіносів «Фантазми» (у ролях: Моніка Белуччі, Карін Віяр, Кароль Буке)

20:00 – концерт французької пісні за участі  Оксани Мухи, Аніса, Павла Табакова, Поля Ґоґлера, Назара Савка та ін. у супроводі музикантів гурту Cover Jam.

22:30 – кіноконцерт: французький аванґард. Музика Антона Байбакова.

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