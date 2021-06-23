Львів’ян запрошують на завершення «Французької весни 2021»

АНІС, Поль Ґоґлер, Ірена Карпа, Павло Табаков, Оксана Муха… Львів’ян та гостей міста запрошують на свято завершення «Французької весни 2021». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу – Французький альянс, Lutsyshyn Promo та Promotions.

Грандіозне завершення фестивалю «Французька Весна» відбудеться 3–4 липня на найкращій критій open-air сцeні Ennio Event Square. На відвідувачів чекають вечір французької музики, кіно, кухні та літератури.

Зіркові гості: Оксана Муха, Ірена Карпа, Аніс, Павло Табаков, Назар Савко та інші! А також: Давід та Стефан Фуанкінози, Луї Сіріль Требюше, Поль Гоглер та Жан Марк Кортізо!

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Два дні французького шарму та атмосфери! Вхідний квиток лише 300 грн за два дні!

Придбати квитки можна тут: Soldout.ua.

Програма фестивалю:

3 липня, субота

11:00 – перегляд французького фільму «Вікторія», обраного Іреною Карпою (з українськими субтитрами).

15:00 – іронічний стендап письменниці Ірени Карпи «Як бути Парижанкою, якщо ти народилася в Черкасах».

17:00 – джазовий концерт Луї-Сіріля Требюше та гурту «Сон сови»

4 липня, неділя

15:00 – зустріч з Давідом Фоенкіносом і презентація його роману «До краси»

17:00 – світовий допрем’єрний показ фільму Стефана і Давіда Фоенкіносів «Фантазми» (у ролях: Моніка Белуччі, Карін Віяр, Кароль Буке)

20:00 – концерт французької пісні за участі Оксани Мухи, Аніса, Павла Табакова, Поля Ґоґлера, Назара Савка та ін. у супроводі музикантів гурту Cover Jam.

22:30 – кіноконцерт: французький аванґард. Музика Антона Байбакова.