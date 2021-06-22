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В орендаря-боржника відібрали землю на Самбірщині вартістю понад 18 млн грн

Вероніка Рой

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Господарський суд Львівської області зобов’язав підприємство повернути державі земельну ділянку на Самбірщині площею 16,9 га та вартістю понад 18 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ще у 2017 році між Львівською облдержадміністрацією та одним із ТзОВ Львівщини було укладено договір оренди земель промисловості, що знаходяться на території Новокалинівської міської ради (Самбірський район).

Підприємство систематично не своєчасно та не в повній мірі вносило орендну плату за користування земельною ділянкою. Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду.

У результаті Самбірська окружна прокуратура у Господарському суді Львівської області домоглася розірвання договору оренди та повернення державі земельної ділянки площею 16,9 га вартістю понад 18 млн грн.

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Після набрання судовим рішенням законної сили, органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.

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