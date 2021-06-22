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У Львові рятувальники вивільняли 11-річну дівчинку, нога якої застрягла між бетонними плитами

Вероніка Рой

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У неділю, 20 червня, на залізничній станції «Городоцька» у Львові рятувальникам довелося вивільняти 11-річну дівчинку, нога якої застрягла між бетонними плитами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Інцидент трапився на залізничній станції «Городоцька» у Львові. Близько 22:29 год. до рятувальників зателефонували батьки, які повідомили, що між залізобетонними плитами застряла нога їхньої дитини.

Батьки намагалися самостійно витягнути ногу 11-річної дівчинки. Втім після кількох невдалих спроб звільнити дитину вони звернулися по допомогу до рятувальників.

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До місця події було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини м.Львова. Надзвичайники за допомогою гідравлічного обладнання припідняли плиту та вивільнили ногу дівчинки. Далі дитину передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду.

До місця виклику було залучено п’ятьох рятувальників особового складу та одну одиницю техніки.

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Фото: ДСНС

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