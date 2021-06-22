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Львів’янин потрапив за ґрати на 15 років за вбивство товариша по чарці табуреткою

Вероніка Рой

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Мешканець Львова потрапив за ґрати на 15 років за вбивство. Чоловік під час розпивання алкогольних напоїв вбив табуреткою свого товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився ще у листопаді 2018 року у одному із сіл Львівщини. Тоді у будинку троє чоловіків розпивали алкогольні напої. Між потерпілим та 33-річним обвинуваченим виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин.

Згодом чоловік взяв дерев’яну табуретку та почав наносити нею множинні удари у голову, обличчя, тулуб та кінцівки своєї жертви. А коли той упав на землю, бив кулаками. Від отриманий травм потерпілий помер на місці.

Зазначимо, що чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за умисне вбивство, крадіжку та шахрайство.

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Підсудний свою вину визнав частково, наполягав вирок змінити та призначити мінімальне покарання, передбачене санкцією ч.2 ст.115 КК України – 10 років позбавлення волі.

Проте, заслухавши позицію прокурора, апеляційний суд залишив і кваліфікацію діянь, і призначене засудженому покарання без змін – найближчі 15 років він проведе за ґратами.

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