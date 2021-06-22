Львів’янин потрапив за ґрати на 15 років за вбивство товариша по чарці табуреткою

Мешканець Львова потрапив за ґрати на 15 років за вбивство. Чоловік під час розпивання алкогольних напоїв вбив табуреткою свого товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився ще у листопаді 2018 року у одному із сіл Львівщини. Тоді у будинку троє чоловіків розпивали алкогольні напої. Між потерпілим та 33-річним обвинуваченим виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин.

Згодом чоловік взяв дерев’яну табуретку та почав наносити нею множинні удари у голову, обличчя, тулуб та кінцівки своєї жертви. А коли той упав на землю, бив кулаками. Від отриманий травм потерпілий помер на місці.

Зазначимо, що чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за умисне вбивство, крадіжку та шахрайство.

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Підсудний свою вину визнав частково, наполягав вирок змінити та призначити мінімальне покарання, передбачене санкцією ч.2 ст.115 КК України – 10 років позбавлення волі.

Проте, заслухавши позицію прокурора, апеляційний суд залишив і кваліфікацію діянь, і призначене засудженому покарання без змін – найближчі 15 років він проведе за ґратами.

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