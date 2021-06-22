Львів’ян запрошують на «Місяць авторських читань». Програма

Із 1 по 31 липня львів’яни можуть долучитись до найбільшого транскордонного літературного фестивалю Центрально-східної Європи «Місяць авторських читань». Зважаючи на карантинні обмеження, заходи відбуватимуться онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Традиційно «Місяць авторських читань» триватиме протягом усього липня. Почесним гостем стала Словаччина. В учасників заходу буде нагода долучитись до літературних онлайн-читань, синхронного перекладу, а також насолодитись текстами українських авторів. Крім того, впродовж місяця слухачі зможуть стати частиною розмов найкращих вітчизняних літераторів.

Зважаючи на онлайн-формат заходу, цього року буде лише одне читання на день. Однак організатори збільшили українську програму. Відтак впродовж місяць слухачі зможуть насолодитись читанням 16 українських, 10 словацьких та 5 чеських літераторів. Українською лінією керуватимуть Ганна Улюра, Олена Гусейнова та Єва Райська.

Програма «Місяця авторських читань» 2021 року:

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07, 19:30 — Оксана Луцишина

07, 20:00 — Марія Ференчугова

07, 20:00 — Марія Модровіч

07, 20:00 — Івана Ґібова

07, 21:30 — Мілан Угде

07, 19:30 — Анатолій Дністровий

07, 21:30 — Арношт Ґольдфлам

07, 19:30 — Богдана Матіяш

07, 19:30 — Галина Крук

07, 19:30 — Любов Якимчук

07, 19:30 — Євгенія Кузнєцова

07, 20:00 — Катаріна Куцбелова

07, 19:30 — Олександр Михед

07, 19:30 — Євгенія Кононенко

07, 19:30 — Олена Герасим’юк

07, 21:30 — Сильвіє Ріхтерова

07, 19:30 — Ірина Шувалова

07, 20:00 — Марек Вадас

07, 19:30 — Люба-Параскева Стринадюк

07, 19:30 — Олег Криштопа

07, 19:30 — Іван Лучук

07, 20:00 — Міхал Гворецький

07, 20:00 — Павел Ранков

07, 20:00 — Міла Гауґова

07, 19:30 — Дмитро Вербич

07, 20:00 — Петер Репка

07, 19:30 — Валерій Пузік

07, 20:00 — Балла

07, 21:30 — Ярослав Рудіш

07, 21:30 — Клара Власакова

07, 19:30 — Василь Махно

Повна програма подій скоро буде доступна тут. Також долучатись до прямих трансляцій можна за цим посиланням.

Додамо, що «Місяць авторських читань» — найбільший чеський, а нині центральноєвропейський, літературний фестиваль, заснований ще у 1999 році у Брно, Чехія.

Україна приєдналась до фестивалю у 2015 році і через рік стала однією із його господарок. Відтоді понад 250 закордонних авторів завітали в України, натомість більше 90 вітчизняних письменників брали участь у домашній лінії фестивалю, 55 із них побували за кордоном.

У різні роки авторами, які виступали на Місяці авторських читань у Львові, були Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Тарас Прохасько, Яцек Денель, Катержина Тучкова, Ольга Токарчук, Андрій Содомора.

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