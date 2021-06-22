ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на «Місяць авторських читань». Програма

Ірина Марчук

|

Із 1 по 31 липня львів’яни можуть долучитись до найбільшого транскордонного літературного фестивалю Центрально-східної Європи «Місяць авторських читань». Зважаючи на карантинні обмеження, заходи відбуватимуться онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Традиційно «Місяць авторських читань» триватиме протягом усього липня. Почесним гостем стала Словаччина. В учасників заходу буде нагода долучитись до літературних онлайн-читань, синхронного перекладу, а також насолодитись текстами українських авторів. Крім того, впродовж місяця слухачі зможуть стати частиною розмов найкращих вітчизняних літераторів.

Зважаючи на онлайн-формат заходу, цього року буде лише одне читання на день. Однак організатори збільшили українську програму. Відтак впродовж місяць слухачі зможуть насолодитись читанням 16 українських, 10 словацьких та 5 чеських літераторів. Українською лінією керуватимуть Ганна Улюра, Олена Гусейнова та Єва Райська.

Програма «Місяця авторських читань» 2021 року:

Реклама партнерів
  • 07, 19:30 — Оксана Луцишина
  • 07, 20:00 — Марія Ференчугова
  • 07, 20:00 — Марія Модровіч
  • 07, 20:00 — Івана Ґібова
  • 07, 21:30 — Мілан Угде
  • 07, 19:30 — Анатолій Дністровий
  • 07, 21:30 — Арношт Ґольдфлам
  • 07, 19:30 — Богдана Матіяш
  • 07, 19:30 — Галина Крук
  • 07, 19:30 — Любов Якимчук
  • 07, 19:30 — Євгенія Кузнєцова
  • 07, 20:00 — Катаріна Куцбелова
  • 07, 19:30 — Олександр Михед
  • 07, 19:30 — Євгенія Кононенко
  • 07, 19:30 — Олена Герасим’юк
  • 07, 21:30 — Сильвіє Ріхтерова
  • 07, 19:30 — Ірина Шувалова
  • 07, 20:00 — Марек Вадас
  • 07, 19:30 — Люба-Параскева Стринадюк
  • 07, 19:30 — Олег Криштопа
  • 07, 19:30 — Іван Лучук
  • 07, 20:00 — Міхал Гворецький
  • 07, 20:00 — Павел Ранков
  • 07, 20:00 — Міла Гауґова
  • 07, 19:30 — Дмитро Вербич
  • 07, 20:00 — Петер Репка
  • 07, 19:30 — Валерій Пузік
  • 07, 20:00 — Балла
  • 07, 21:30 — Ярослав Рудіш
  • 07, 21:30 — Клара Власакова
  • 07, 19:30 — Василь Махно

Повна програма подій скоро буде доступна тут. Також долучатись до прямих трансляцій можна за цим посиланням.

Додамо, що «Місяць авторських читань» — найбільший чеський, а нині центральноєвропейський, літературний фестиваль, заснований ще у 1999 році у Брно, Чехія.

Україна приєдналась до фестивалю у 2015 році і через рік стала однією із його господарок. Відтоді понад 250 закордонних авторів завітали в України, натомість більше 90 вітчизняних письменників брали участь у домашній лінії фестивалю, 55 із них побували за кордоном.

У різні роки авторами, які виступали на Місяці авторських читань у Львові, були Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Тарас Прохасько, Яцек Денель, Катержина Тучкова, Ольга Токарчук, Андрій Содомора.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів